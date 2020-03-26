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Son dakika: Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

26.03.2020 16:41

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.


Erdoğan, zirveye Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak etti.

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.

G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

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