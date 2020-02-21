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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik 'İdlib' görüşmesi

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik 'İdlib' görüşmesi

21.02.2020 19:55

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.


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