Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik 'İdlib' görüşmesi 21.02.2020 19:55

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.