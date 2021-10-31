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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Biden arasında kritik görüşme

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Biden arasında kritik görüşme
31.10.2021 13:42
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Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında görüşmeleri sürüyor. Dünyanın gözü Başkan Erdoğan ve Joe Biden'ın kritik görüşmesindeydi. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi. Görüşmenin ana gündem maddesinin F-35 ve F-16'lar olacağı öğrenildi. Merakla beklenen kritik görüşme sona erdi. 20 dakika olarak planlanan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

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