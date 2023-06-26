Haberler Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
26.06.2023 16:47

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Son dakika haberleri... Başkan Recep tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman'ın bölgemizdeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti.

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