Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri Bakanı Soylu Bursa'ya hareket etti

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bursa'da selin etkili olduğu bölgeye hareket ettiği bildirildi. Öte yandan Bursa Valiliğinden, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.
Bursa'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Arama kurtarma ekiplerinin, henüz kimliği belirlenemeyen 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun daha cesedine ulaştığı öğrenildi.
BAKAN SOYLU BÖLGEYE HAREKET ETTİ
Bölgeden üst üste gelen kötü haberler üzerine, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bursa'ya doğru hareket eden Soylu, selden etkilenen köyleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek.