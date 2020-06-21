Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri Bakanı Soylu Bursa'ya hareket etti

21.06.2020 23:43

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bursa'da selin etkili olduğu bölgeye hareket ettiği bildirildi. Öte yandan Bursa Valiliğinden, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.