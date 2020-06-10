Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizlerinin ailesi ile görüştü

10.06.2020 19:47

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra’da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye’ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.