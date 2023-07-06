Haberler Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü
06.07.2023 15:42

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

SIRBİSTAN
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Vucic'e teşekkür etti.

Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin, iki liderin gayretiyle tarihinin en üst seviyesine ulaştığını vurguladı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Kişida'ya teşekkür etti.

Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl 10'uncu yıl dönümünün, gelecek yıl ise diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının kutlanacağını anımsatan Erdoğan, ikili işbirliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Japonya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını ifade etti.

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