Son dakika: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşüyor

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a sandıktan yüzde 5'lik bir oy çıktı. İkinci tura kalan seçimler nedeniyle Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği büyük merak konusu olmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE SİNAN OĞAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME!

Gelen son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğan'la bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Ayrıntılar geliyor...

2023 SEÇİM İKİNCİ TUR TAKVİMİ

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:



19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.



20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.





24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.



27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.



28 Mayıs: Oy verme günü.

29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.



30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.





31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.



1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

50+1 ŞARTI ARANACAK MI?

YSK tarafından açıklanan verilere göre, seçimin ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Buna göre; Seçimin ikinci turunda 50+1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.