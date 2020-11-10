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Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
10.11.2020 21:48

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.


Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
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