Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bugün saat 14.00'da başladı.

BAHÇELİ'NİN KONUTUNDA GÖRÜŞÜLÜYOR

Görüşme, Bahçeli'nin konutunda yapıldı.

GÖRÜŞMEDEN İLK FOTOĞRAF

Görüşmeye ilişkin ilk fotoğraf paylaşıldı.

İletişim Başkanlığından paylaşılan fotoğrafa "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti." notu düşüldü.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaık 1 saat sürdü. Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

31 MAYIS'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Liderler son olarak 31 Mayıs'ta Külliye'de bir araya gelmişti.

A Haber muhabiri Ece Altuğ, gündemde Meclis kapanmadan ele alınacak konuların olduğunu bildirdi. Meclis'in gündeminde memura maaş zammı ve Anayasa çalişmaları yer alıyor.