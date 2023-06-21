Haberler Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü
21.06.2023 16:32

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bugün saat 14.00'da başladı.

BAHÇELİ'NİN KONUTUNDA GÖRÜŞÜLÜYOR
Görüşme, Bahçeli'nin konutunda yapıldı.

GÖRÜŞMEDEN İLK FOTOĞRAF
Görüşmeye ilişkin ilk fotoğraf paylaşıldı.

İletişim Başkanlığından paylaşılan fotoğrafa "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti." notu düşüldü.

GÖRÜŞME SONA ERDİ
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaık 1 saat sürdü. Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

31 MAYIS'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Liderler son olarak 31 Mayıs'ta Külliye'de bir araya gelmişti.

A Haber muhabiri Ece Altuğ, gündemde Meclis kapanmadan ele alınacak konuların olduğunu bildirdi. Meclis'in gündeminde memura maaş zammı ve Anayasa çalişmaları yer alıyor.

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