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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
05.01.2021 13:46
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Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek. Ziyaretin, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde, bugün öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.

SÜRPRİZ ZİYARET
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek.

Ziyaretin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde, bugün öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.

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