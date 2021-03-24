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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan kongredeki konuşmasına Fatih Suresi'nin mealini okuyarak başladı

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan kongredeki konuşmasına Fatih Suresi'nin mealini okuyarak başladı
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Son dakika haberi: Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasına Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi'nin mealini okuyarak başladı.


AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salona gelişinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

FATİHA MEALİYLE KONUŞMASINA BAŞLADI

Başkan Erdoğan, konuşmasına Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi'nin mealini okuyarak başladı.

FATİHA SURESİ'NİN MEALİ

Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure olan Fatiha Suresi'nin meali şu şekilde "Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil."

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