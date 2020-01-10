Haberler Video Son dakika: Başkan Erdoğan, (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti
Son dakika: Başkan Erdoğan, (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan, (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti

10.01.2020 17:30

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.


Başkan Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
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