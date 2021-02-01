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Son dakika: Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti! Kabine Toplantısı'na Atak Electric ile gitti

Son dakika: Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti! Kabine Toplantısı'na Atak Electric ile gitti
01.02.2021 16:28
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Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi. Test sürüşü sonrası konuşan Erdoğan, "Ülkemiz için bir iftihar durumu söz konusu. Ben Karsan'ı tebrik ediyorum. Seri üretimle birlikte dünyaya Türkiye'nin adını bu konuda duyuracaktır. İklim değişikliğiyle ilgili Amerika bir adım atarsa biz de atarız. Biz hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız. Geçenlerde Elon Musk'la bir bir görüşmem oldu. Bu konuları kendileriyle de görüşmeye hazırız. Tebrik ediyorum. Yakın zamanda yollarda da göreceğiz. Önemli olan sürümden kazanabilmek için rakamlar ne kadar olacak. Külliye'de özellikle misafirlerimiz için kullanacağız. Çok ses getirir." açıklamasında bulundu.


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