Son dakika: Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti! Kabine Toplantısı'na Atak Electric ile gitti

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi. Törene Başkan Erdoğan da katıldı.

Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi.



Erdoğan, Türkiye'nin ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test ediyor. Elektrikli sürücüsüz otomobil sene başında duyurulmuştu.

Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021





KRİTİK TOPLANTIYA BÖYLE GİTTİ

Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.