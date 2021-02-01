Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti! Kabine Toplantısı'na Atak Electric ile gitti

Son dakika: Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti! Kabine Toplantısı'na Atak Electric ile gitti

Son dakika: Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti! Kabine Toplantısı'na Atak Electric ile gitti
01.02.2021 15:45
Ana Sayfa 00:20
Milletvekili görünümlü...
Ana Sayfa 03:12
4 provokatör canlı yayında...
Ana Sayfa 01:29
Kan donduran olay! Acımasızca...
Ana Sayfa 01:24
Dünyada ilk! Başkan Erdoğan...
Ana Sayfa 00:16
Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 01:00
Pakistan'da boksör maç...
Ana Sayfa 01:04
Özcan Deniz ve Feyza Aktan...
Ana Sayfa 01:21
Kağıthane'de panik! Milyonluk...
Ana Sayfa 03:49
SON DAKİKA: Tüm zamanların...
Ana Sayfa 07:36
Bakan Selçuk'tan yüz yüze...
Ana Sayfa 01:11
İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 03:01
İzmir’de rögarlar taştı...

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.


Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi. Törene Başkan Erdoğan da katıldı.

Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi.

Erdoğan, Türkiye'nin ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test ediyor. Elektrikli sürücüsüz otomobil sene başında duyurulmuştu.

Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021



KRİTİK TOPLANTIYA BÖYLE GİTTİ
Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

Haber Videoları