Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Koronavirüs diplomasisi sürüyor

21.04.2020 17:58

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve koronavirüs salgını ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

KORONAVİRÜSE KARŞI DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde yeni tip koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri anlık takip ederken, aynı zamanda yoğun bir diplomasi trafiği de yürütüyor. Erdoğan, koronavirüs meselesinin ele alındığı iki uluslararası zirveye video konferansla katılırken, birçok liderle telefonla görüşerek koronavirüs ile mücadelede uluslar arası işbirliği imkânlarını ele aldı.



YOĞUN MESAİ

Salgının dünyayı tam olarak etkisi altına almadan önce planlanan dörtlü Suriye zirvesi 17 Mart tarihinde, Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı. Başkan Erdoğan, 26 Mart'ta ksalgınla mücadele ve ekonomiye etkileri üzerine düzenlenen G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne yine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, bu iki uluslararası zirvenin yanı sıra koronavirüsle mücadele için birçok devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonla görüşerek salgınla mücadelede işbirliği imkânlarını ele aldı.



7 LİDERE MEKTUP

Erdoğan, ayrıca, İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Kosova'ya gönderilen sağlık malzemeleriyle birlikte bu ülkelerin liderlerine birer de mektup gönderdi, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğu mesajını verdi.