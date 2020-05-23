Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirdi, Mehmetçikle iftar yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka Dağları'nda görev yapan askerleri telefonla arayarak Ramazan bayramlarını kutladı.
Son dakika: Başkan Erdoğan İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını kutladı
23.05.2020 23:16
- Son dakika: Başkan Erdoğan İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını kutladı
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