Son dakika: Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sonrası açıkladı: 350 bin kişi iştirak etti

24.07.2020 15:29

Son dakika haberine göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Tarihi namazın ardından Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada namaza 350 bin kişinin iştirak ettiğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.



Başkan Erdoğan, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder." diyen Erdoğan, "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." dedi.





350 BİN KİŞİ İŞTİRAK ETMİŞ

Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışışı için 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş." diye konuştu.











GAZETECİNİN FATİH SORUSUNA ANLAMLI YANIT

Erdoğan, namazdan hemen sonra Fatih'in türbesine geldiniz sorusuna ise çok anlamlı bir yanıt vererek "Sahibi Fatih..." dedi.

Başkan Erdoğan, "Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofyamızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.