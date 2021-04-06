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Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB heyetini kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB heyetini kabul etti
06.04.2021 15:01
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’i Kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek. 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemde olacak.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemde olacak.



Başkan Erdoğan; Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını çizecek.

AB İLE YENİ DÖNEM MASADA
Avrupa Birliği ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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