Son dakika: Başkan Erdoğan cuma namazı için Ayasofya'da

07.08.2020 13:29

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Erdoğan'ın,cuma namazının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Başkan Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Başkan Erdoğan cuma namazını burada kılacak.