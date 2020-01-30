Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ depreminin simge olaylarından birinde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü30.01.2020 23:04
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü
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