Haberler Video Son dakika: Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü
Son dakika: Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

30.01.2020 23:04

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ depreminin simge olaylarından birinde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.


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