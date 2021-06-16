SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde konuştu! Ayakta alkışlandı

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki yarında da yanında yer alacağız." dedi. Karabağ zaferinin kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Bu, yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin zaferidir." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bahtiyarım, çünkü Karabağ'ı azad etmiş Azerbaycan'ın milli meclisinde sizlerle beraberim. 30 yıl içinde kimlerin eline ne geçtiği, kimlerin kaybettiği gayet iyi biliniyor. Maddi ve manevi olarak kaybedenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır. Kolay değil, 30 yıl. Benim Azerbaycanlı kardeşlerim, kendi yerlerinden kaçkın hale geldiler. 30 yıl sonra bu topraklar tekrar sahiplerine kavuştu. Karabağ'da 30 yıldır süren ihtilafın çözümsüz kalmasına seyirci olanlar ise hep kazanan tarafta olmuşlardır. Bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran, ali başkomutan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, hürmetli kardeşim İlham Aliyev'i bir kez daha tebrik ediyorum. Liderlerin yanında, Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk, tek yürek olan, milli birlik ve beraberlik duygularını en yükseğe taşıyan Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"BÜTÜN DÜNYA BİLSİN Kİ, YARIN DA AZERBAYCAN'IN YANINDA YER ALACAĞIZ"

Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız.

Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir.





Nuri Paşa'nın Kafkaslara geldiği dönemde Ermeniler 12 bin Türk'ü katletmiştir. Kıyım yaşanmıştır. Çamur atanlar, önce buralara, Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalıdır. Karabağ'da, Hocalı'da yaşananlara bakmalıdır. Vicdanları el verirse sonra, oturup ithamları konuşuruz. Karabağ'ı ve Azerbaycan toprakları 30 yıl boyunca yakıp yıkanları görmeyenler azadlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Gelsinler Füzuli'yi görsünler. Gelsinler Karabağ'ı görsünler. Her şey ortada.

Dün yol boyunca buraların halini gördük. Kelbecer'i gördük. Buraları nasıl bombalayıp yakıp yıkmışlar. Bunlar gelirken işgalci, giderken ise tarumar ediciydi. Azerbaycanlılar 30 yıl önce Karabağ'dan çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında hiçbir evi yıkmadılar, ateşe vermediler. Çünkü insan, kendi vatanını yıkamaz, ateşe veremez. Karabağ onların vatanı olmadığı için yakıp yıkarak gittiler. Şimdi Azerbaycan tekrar inşa ediyor. Buraları inşallah beraber inşa edeceğiz, yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyenler gelsin Karabağ'daki iki dönem arasındaki farka baksın.

"ŞUŞA'YI GELECEK YIL TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ GÖRMEKTEN GURUR DUYARIZ"

Dün Şuşa'daydık. Azerbaycan bayrağının gururla dalgalandığını görmenin bahtiyarlığını bizzat yaşadık. Şuşa tabii bir sanat akademisi gibi, müziğin, edebiyatın, sanatın en yüksek seviyede yaşadığı ve yaşatıldığı şehir olmuştur. Kartal yuvası gibi kayalıkların üstünde semaya yakın kurulmasından olacak, Şuşa'ya kültürün, sanatın ilhamları hep bolca gelmiştir. Bu şehir, dahi bestekar Üzeyir Hacıbeyli'nin, Hurşit Banu Natevan'ın ve daha nice sanatçıların yurdudur. Şuşa'yı gelecek yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak görmekten gurur duyarız.



KARABAĞ ZAFERİ

Karabağ zaferi zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Kimse rahatsız olmasın savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir. Nitekim bu zaferin ardından yapılacaklara bakıldığında çizdiğimiz tablonun nasıl ete kemiğe büründüğü görülecektir. Evlerinden 30 yıldır olan kardeşlerimize dönme yolu açılmıştır.

'PLATFORM OLUŞTURALIM'

Kardeşimizle teklifimizi yaptık. 6 ülke; Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan olarak platform oluşturalım. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırının açılmasının Ermenistan'a faydası saymakla bitmez. Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Zengezur koridorundaki demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve dünyaya ulaşabilecek, böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir.

NATO'dan hamdolsun olumlu görüşmelerle döndük ama dünyanın sorunları bitmiyor. Barışı ve adaleti dünyada hakim kılacağımız vakitler yakındır.