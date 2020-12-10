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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı
10.12.2020 14:37
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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü'deki Gençlik Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde gelmişti. Başkan Erdoğan, Aliyev'in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ve Zafer Geçidi Töreni'nin ardından, resmi temasları kapsamında geldiği Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.





Başkan Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev, Türk ve Azerbaycan heyetlerinin takdiminin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar değerlendirilerek, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.




Başkan Erdoğan'a Bakü ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.



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