SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü'deki Gençlik Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

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