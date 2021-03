SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde 2023 manifestosunu açıklayacak!

AK Parti kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar Türk siyasi arenasında atmış olduğu etkili adımlarla hem milletinin gönlünde değişmez bir taht kurdu hem de ülkenin kalkınması açısından unutulmaz işlere imza attı. AK Parti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bugün açıklayacağı "Türkiye'nin 2023 hedefleri" tarihi anlara sahne olacak. 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganıyla bugün gerçekleşecek AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 2023 manifestosu da ilan edilecek.

SİYASİ TARİHE DAMGA VURDU

Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağrılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi. Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulu üyeleri, eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de davet edildi.

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı. 2019 yılının Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine Kovid-19 salgını nedeniyle iki kez ara verildi.

Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongreleri tamamlandı. Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı. Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Kongrede bin 560 delege oy kullanacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak. Kongrede tüzük değişikliği de yapılacak. 50 asil 25 yedek üyeden oluşan MKYK üye sayısı 75 asil 25 yedek üye toplam 100 kişi olarak değiştirilecek. AK Parti'de sosyal ve dijital mecralara ilişkin de yeni bir genel başkanlık ihdas edilmesi bekleniyor.

Genel Başkanvekilliği makamının ise kalması düşünülüyor. Kongre bugün saat 10.00'da başlayacak. Başkan Erdoğan'ın ise saat 11.00'de kürsüye çıkıp konuşma yapması bekleniyor. Başkan Erdoğan seçimlerin sonuçlanmasının ardından bir de teşekkür konuşması yapacak.







"ÇOK GÜÇLÜ BİR LİSTE GELİYOR"

Ankara Spor Salonundaki çalışmalardan dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a ve ekibine teşekkür eden Kandemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız.



TOPLUMUN HER KESİMİNİ KUŞATAN HER KİMLİĞİN İÇİNDE YER BULDUĞU BİR KADRO

Toplumun her kesimini kuşatan, her kimliğinin içerisinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile inşallah yarın AK Parti yeniden milletimizin huzuruna çıkmış olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



KONGREDENİN SLOGANI TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR

Kongrenin ana sloganının "Türkiye için güven ve istikrar" olduğunu hatırlatan Kandemir, "İnşallah bugüne kadar oluşturduğu birikimi, heyecanı bundan sonraki süreçte Türkiye'ye dair nasıl bir vizyonu taşıdığımızı yarın hep birlikte göreceğiz." dedi.





BAYRAĞIMIZIN RENKLERİYLE SÜSLENDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dün Ankara Spor Salonu'nda 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Üst kısmı Türk bayrağı renkleriyle süslenen salon basın mensuplarına gösterildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü kongre nedeniyle başkentte bazı yolların kapalı tutulacağını duyurdu. Salondaki Ayasofya fotoğrafının altında 'Başkan Erdoğan'ın 'Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır' sözlerinin olduğu afiş ile "İcraatlarımızın ulaştığı yere hayalleriniz bile ulaşamaz", "2023 Cumhur İttifakı'nın zaferi olacak" yazılı pankartlar dikkat çekti.





CUMHUR İTTİFAKI DAMGA VURACAK

Kandemir, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti, milletin her seçimde huzuruna gittiğinde teveccühüne mazhar olmuş bir siyasi hareket. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı olarak ortaklarımızla birlikte el ele, kol kola 2023'e de damga vuracağız. Yarın da bunun işaret fişeği olacak. Hep birlikte şahitlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.







KONGREDE DELEGELER İÇİN KOVİD-19 TAKİBİ: PANDEMİ KURULU OLUŞTURULDU

Kovid-19 tedbirlerine de değinen Kandemir, şehirlerden gelecek delegelere detaylı bir doküman gönderildiğini anımsatarak, "5 kişilik doktor arkadaşlarımızdan oluşan pandemi kurulumuz var. Bu arkadaşlarımızın hem yolculuk hem de salonda nelere dikkat edileceğini, hassasiyetleri, hijyenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan çok detaylı bir çalışma yaptılar." dedi.





MAHİR ÜNAL: 24 MART 2023 SEÇİMLERİNİN BAŞLANGICI

Teşkilat Başkanlığına kongre sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "Hem Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak hem Teşkilat Başkanlığı olarak AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresine çok iyi çalıştık ve iyi bir şekilde hazırlandık. Elbette 24 Mart aslında 2023'ün de başlangıcı. Çünkü 24 Mart'ta 2023'ün kadrolarıyla birlikte inşallah yola çıkacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün partisini 2023 seçimlerine götürecek kadroları açıklayacak



AK Parti'nin 19 yıl boyunca Türkiye'yi sağlık, eğitim, ulaşım ve bilişim gibi her alanda Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırladığını belirten Ünal, bu kadrolarla Türkiye'nin güven ve istikrar içerisinde yolculuğuna devam edeceğini söyledi.





MİLLETİNİN DESTEĞİYLE HER KONGREDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI!



12 EKİM 2003: AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi.

11 KASIM 2006: Başkan Erdoğan başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti, 2. Büyük Olağan Kongresi'ni 11 Kasım 2006'da yaptı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

3 EKİM 2009: Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 3. Olağan Kongresi'nde 1362 delegenin oyu ile yeniden genel başkanlığa seçildi. AK Parti, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde yüzde 49.83 oranında oy alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti kadroları, dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. Hükümeti'ni de kurdu.

30 EYLÜL 2012: 4 kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

27 AĞUSTOS 2014: 10 Ağustos 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından AK Parti 1. Olağanüstü Kongresi'ni gerçekleştirdi. 12 Eylül 2015'te 5'inci Olağan Kongre yapıldı. AK Parti, 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise tek başına iktidarı kazandı.

22 MAYIS 2016: 2. Olağanüstü Kongre'de partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

21 MAYIS 2017: AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle ihdas edilen "Genel Başkanvekilliği" görevine de Başbakan Binali Yıldırım getirildi.

18 AĞUSTOS 2018: 6. Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkanlığa aday gösterilen Başkan Erdoğan, geçerli 1380 oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına seçildi. Tüzükte yapılan düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alabilmişti. Kongrede, AK Parti MKYK listesinde 29 yeni isim yer aldı. Listede, 21 yaşındaki Hatice Merve Tatar gibi genç isimler de yer bulmuştu. AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan değişiklikle 24 Haziran seçimlerinde yapılan siyasi parti seçim ittifakı da tüzükte yer aldı.