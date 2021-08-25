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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Afganistan mesajı: Süreci Taliban'ın icraatları belirleyecek

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Afganistan mesajı: Süreci Taliban'ın icraatları belirleyecek
25.08.2021 21:17
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti. Erdoğan konuşmasının başında Malazgirt Zaferi ile ilgili olarak "Malazgirt Zaferi ile Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası Türk toprağı haline gelmiştir." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Taliban'dan gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı şekilde yaklaşıldığını söyledi. .


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti. Erdoğan konuşmasının başında Malazgirt Zaferi ile ilgili olarak "Malazgirt Zaferi ile Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası Türk toprağı haline gelmiştir." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Taliban'dan gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı şekilde yaklaşıldığını söyledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Gelecek yıl mart ayında düzenlemeyi öngördüğümüz ikinci forumumuzda da sizlerle yeniden buluşmayı ümit ediyoruz. Hem ülkelerinizin saygıdeğer liderleri ve bakanlarını hem de siz temsilcilerini çok daha geniş bir katılımla Antalya'ya bekliyoruz.

Malazgirt milletimizin bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık mevcudiyetinin başlangıç noktasıdır. Malazgirt zaferiyle Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası bir Türk yurdu haline gelmiştir.

Milletimizin yolculuğunu maziden atiye kurulan sağlam bir köprü olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda adımlarımızı atarken maziden aldığımız güç ve ilhamla politikalarımızı belirliyoruz.

Vatandaşlarımızın güvenliğini temin amacıyla terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlar da bu anlayışla hareket ettik. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüzün olmadığını ortaya koyduk.

Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettim.

Koronavirüs salgını karşısında tahliyelerden tıbbi yardımlara kadar elimizdeki tüm imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan çekinmedik.

Ülkemizden talepte bulunan 159 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik.

AFGANİSTAN'DA YAŞANANLAR
Afganistan'da benzer bir insani duruş sergiliyoruz. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir.

Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz.

Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye, bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam edecektir.

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