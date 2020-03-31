Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü 31.03.2020 18:12

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ele alındı.

Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.