RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Başika’daki üsse roketli saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

SON DAKİKA: Başika’daki üsse roketli saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
14.04.2021 23:46
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyinde bulunan üs bölgesine yapılan roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

İşte Bakanlık'tan yapılan o açıklama;

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır.

Bölgede bir görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve mize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz.
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