Son dakika: Başakşehir'de kimya fabrikasında yangın! 8 saat sonra söndürüldü

Son dakika haberine göre Başakşehir'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Olayda fabrika ve çevresinde bulunan iş yerleri büyük zarar görürken yangında 1 kişi yaralandı.