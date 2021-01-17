SON DAKİKA! Bartın açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı! İşte kurtarılma anları!

Son dakika haberine göre Bartın Valisi Sinan Güner, İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığını açıkladı. Vali Güner, "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız." dedi. Çalışmalarda şu ana kadar 6 mürettebat kurtarılırken, 4 mürettebatın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bartın İnkumu açıklarında geminin battığı görülürken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, gemi personelinin durumu hakkında bilgi edinilemedi. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.

VALİ GÜNER: GEMİDE 15 KİŞİ OLDUĞU BİLGİSİ VAR

Bartın Valisi Sinan Güner, "Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın Limanı'nda bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. Şu anda bir vefat haberi gelmedi" dedi.

Vali Sinan Güner geminin Rus bandıralı kuru yük gemisi olduğunu, 15 kişinin 3 filikaya binerek kurtulduğunu, ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle filikaların sürüklendiğini belirterek, şu anda can kaybı olmadığını açıkladı.

Bölgede Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması için hazırlıklarını yapıyor.

6 KİŞİ KURTARILDI, 4 ÖLÜ VAR

Bartın İnkum açıklarında batan geminin personeli can yelekleri ve filikalarla gemiden ayrıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle filikalar ve denize atlayanlar Güzelcehisar mevkiine sürüklendi. Bartın Valisi Sinan Güner gemide 13 personel olduğunu düşündüklerini, şu ana kadar 6 kişinin Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldığını, ölen 4 kişinin cesedinin de bota alındığını açıkladı. Vali Güner denizde bulunan bir kişinin ise kurtarılmaya çalışıldığı belirtti. Ereğli'den bir fırkateynin bölgeye kurtarma çalışmaları için hareket ettiği öğrenildi.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi." denildi.

6 KİŞİ KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de batan kuru yük gemisi "ARVIN" için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden şu ana kadar 6'sının kurtarıldığını, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün 12.35'te Bakanlık tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'nden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı "ARVIN" isimli geminin battığı bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Bakanlık bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince bölgeye arama kurtarma unsurlarının derhal sevk edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları sebebiyle 15 Ocak 2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17 Ocak 2020 tarihi saat 12.35'te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna'da yerleşik firma yetkilileriyle irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır.

Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden ARVIN gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarılmış olup 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup geminin diğer personelini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir."