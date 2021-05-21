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SON DAKİKA: Bakanlık sosyal medyadan paylaştı! Yunan aç ve susuz bıraktı Mehmetçik kurtardı

SON DAKİKA: Bakanlık sosyal medyadan paylaştı! Yunan aç ve susuz bıraktı Mehmetçik kurtardı
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, Yunanistan tarafından dövülerek aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, Yunanistan tarafından dövülerek aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı.

Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı." ifadelerini yer verildi.

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