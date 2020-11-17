SON DAKİKA! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve evinde tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve evinde tedavisinin devam ettiği açıklandı. Zümrüt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İşte Zehra Zümrüt Selçuk'un o paylaşımı

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.