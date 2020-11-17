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SON DAKİKA! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

SON DAKİKA! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı
17.11.2020 17:02
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Son dakika haberi göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve evinde tedavisinin devam ettiği açıklandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve evinde tedavisinin devam ettiği açıklandı. Zümrüt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İşte Zehra Zümrüt Selçuk'un o paylaşımı
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.
Çok şükür, genel durumum iyi.
Tedavime evde devam ediyoruz.
Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah&#39;tan acil şifalar dilerim.

&mdash; Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 17, 2020

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