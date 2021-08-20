Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de düzenlenen "İş Dünyasıyla Buluşma" toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, KGF destekli 3 mekanizmanın hayata alındığını açıkladı. Elvan ayrıca, "2021'de yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de düzenlenen "İş Dünyasıyla Buluşma" toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, KGF destekli 3 mekanizmanın hayata alındığını açıkladı. Elvan ayrıca, "2021'de yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz." dedi.

İşte Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

2020 senesi mücadele dolu bir yıl oldu. Küresel ekonomi 2. Dünya Savaşı dönemini en derin daralmasını yaşadı. Tüm ülkeler krizin etkileriyle mücadele için genişleyici para ve mali politikalar uygulandı. Baz etkisinin de katkısıyla bu sene küresel büyümenin artması bekleniyor. Yeni varyantlar ise soru işaretleri oluşturuyor. Bu yüzden temkinli olunması gereken bir dönem yaşıyoruz.

Artan emtia fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor. Bu artış girdi maliyetleri kanalıyla sanayicimizi doğrudan etkiliyor.

Küresel enflasyonun kalıcı olabileceği riskini göz ardı edemeyiz.

Dünyada borçlulukta yaşanan artış da riskleri artırıyor.

"2021 İÇİN YÜZDE 8 ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Türkiye ekonomisi salgın süresince kapasitesini korudu. Yatırımlardaki artış eğilimi de sevindiricidir. Başta makine-teçhizat olmak üzere yatırımlar artıyor. Baz etkisinin de katkısıyla yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20'nin üzerinde büyüme bekliyoruz.

Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda 2021'de yüzde 8 üzerinde büyüme bekliyoruz.

Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin 3.çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. 2021'de milli gelirin yüzde 3'ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz.

Kurda oynaklık, enflasyon ve risk primi artış gösterdi. Temel önceliğimiz enflasyon eğiliminin terse dönmesidir. Maliye politikası ile enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Makroihtiyati tedbirlerin olumlu etkisini görmeye başladık.

Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine gireceğini düşünüyoruz.

Temmuz'da bütçe artışında nispi yükseliş oldu, ancak bu dönemsel bir artış. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

Borçlanmada yurt içinden yaptığımız borçlanmayı kademeli olarak düşürmeye başladık. Borçlanmada bir diğer amacımız borçlanmanın vadesini de uzatmak. Borçlanmanın ortalama vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik. Bununla faiz yükünü azaltarak bütçede alan açmak, bunu da doğru yerlerde kullanmak istiyoruz.

KGF DESTEKLİ 3 MEKANİZMA BAŞLIYOR

KGF destekli 3 yeni mekanizmayı başlatıyoruz. İlk olarak likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her biri kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanını, ikincisi imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteğini ve üçüncüsü ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ'lerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank kredi destek paketini devreye alıyoruz.