Son dakika: Bakan Koca 26 Mart Kovid-19 bilançosunu açıkladı 26.03.2020 22:49

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 75 olduğunu bildirdi.