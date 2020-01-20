Son dakika: Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'in asılsız haberine yalanlama 20.01.2020 09:37

Son dakika haberi... Yalan haberin merkezi Cumhuriyet, "Tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergâhında Erdoğan’ın damadının arazi aldığı ortaya çıktı." şeklinde iftiradan ibaret bir habere imza attı. Konuyla ilgili Bakan Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel tarafından açıklama yapılarak "Yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddialar kamuoyuna haber diye sunulmuştur" denildi.