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Son dakika: Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'in asılsız haberine yalanlama

Son dakika: Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'in asılsız haberine yalanlama

20.01.2020 09:37

Son dakika haberi... Yalan haberin merkezi Cumhuriyet, "Tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergâhında Erdoğan’ın damadının arazi aldığı ortaya çıktı." şeklinde iftiradan ibaret bir habere imza attı. Konuyla ilgili Bakan Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel tarafından açıklama yapılarak "Yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddialar kamuoyuna haber diye sunulmuştur" denildi.


Yalan haberlerin merkezi Cumhuriyet Gazetesi, "Damat işi biliyor" başlıklı haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığı ortaya çıktı. Albayrak, yaklaşık 13 dönümlük araziyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi duyurduğu 2011 yılından bir yıl sonra satın aldı." şeklinde bir iftira ortaya attı.


Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel tarafından açıklama yapıldı.

İşte Cumhuriyet'in yalanını ortaya çıkaran o açıklama:
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