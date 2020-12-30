SON DAKİKA: Bakan Akar açıkladı: 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla video telekonferans yöntemi ile dün yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Akar, yaptığı açıklamada, "Yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200’den fazla operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu yurt içi ve sınır ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hâle getirildi." dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile birlikte Libya Görev Grubu Komutanı, NATO Karargâhındaki Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi, bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı.





Toplantıda, savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı da açıkladı. Terör örgütünün 83 milyon ve ülke hudutları için tehdit oluşturduğunu ifade eden Bakan Akar, "Terör örgütü PKK'yı Irak'ın kuzeyinden başlayarak bitirmeye kararlıyız. Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" diye konuştu. Şehitleri ve gazileri minnetle yâd eden Bakan Akar, şunları söyledi:



"Yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200'den fazla operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu yurt içi ve sınır ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu."







Yıl boyunca yapılan operasyonlarda terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınakların imha edildiğini belirten Bakan Akar, "Yurt içinde, sınır ötesinde teröristlerin ne kadar inleri, mağarası varsa bunlar tahrip edildi, edilmeye devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Akar, operasyonların etkin ve kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, "Teröristlere önemli darbe vuruldu, vurulmaya devam ediyor. Bu konuda kararlıyız. Artan bir tempo ve şiddetle aralıksız taarruzi ruhla terörle mücadelemiz devam edecek. Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde olduklarını, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını, TSK'nın nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz, takip ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı.





Hudut güvenliğinin sağlanmasına yönelik de önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Bakan Akar, "Yıl boyunca 82 bin 229 kişi yasa dışı hudut geçişinde bulunmaya çalışırken yakalandı" dedi.

BAZILARININ HEVESLERİNİ KURSAĞINDA BIRAKMASAYDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri teröristlerden arındırmasının ardından bölgeye huzur, güven ve asayişin geldiğini belirten Bakan Akar, 450 bini İdlib'de olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyelinin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına döndüğünü ifade etti.

Suriye'nin kuzeyinde TSK'nın kontrol ettiği alanlarda normalleşme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Çevreye, masum insanlara, mazlumlara gerekli ilgi ve alakayı gösteriyoruz. Bu konuda örnek davranışlar sergiliyor arkadaşlarımız. Yaptığımız çalışmalarla oradaki rahatlama bütün uluslararası ve ulusal kuruluşlar tarafından da takdirle takip ediliyor. Fakat bunların şu veya bu sebeple dünya kamuoyuyla pek paylaşılmadığını da bilmenizi istiyorum" dedi.







Bölgede kurulmak istenen terör koridorunun TSK tarafından yok edildiğini hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Eğer bu operasyonlar olmasaydı, TSK buraya müdahale etmeseydi, bazılarının heveslerini kursağında bırakmasaydı inanın şu anda çok daha zor, değişik bir takım oluşum ve durumlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olurdu. Bu sadece Türkiye'nin hudutlarına, vatandaşlarına tehdit ve tehlike oluşturmanın ötesinde Suriye için de büyük bir tehdit, büyük bir darbe ve bölünmek demek olacaktı. Bu konularda yaptıklarımızın herkes tarafından bilinmesi lazım. Biz Irak, Suriye başta olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek derdimiz, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Tek hedefimiz de teröristler."







FETÖ İLE MÜCADELE

Bakan Akar, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından 20 bin 833 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini ifade eden Bakan Akar, "TSK üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

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