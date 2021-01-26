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SON DAKİKA: Bahçelievler'de gece yarısı panelvan minibüs alev topuna döndü

SON DAKİKA: Bahçelievler'de gece yarısı panelvan minibüs alev topuna döndü
26.01.2021 05:46
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Gece yarısı alev topuna yandı!
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Son dakika haberi! İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde park halindeki bir panelvan minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde park halindeki bir panelvan minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Karsan Sokak üzerinde park halinde duran 42 ECG 10 plakalı panelvan minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araçtan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla minibüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi aldı. Yanan minibüste olay yeri incelemesi yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken soruşturma sürüyor.

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