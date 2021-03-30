Son dakika: Bahçeli: Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir'den denize dökülenlerdir

Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın varlığıyla milletimize sahip çıkacağız. Yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz. " şeklinde konuştu. Bahçeli, "Çanakkale ile başarılamayan ancak Sevr için yapılmak istenen Türk milleti için yok oluştur. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir'den denize dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına asla katlanamayız. İstiklal Marşımızın susmasını, ezanımızın kesilmesini, bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını sineye çekemeyiz, bilinsin ki çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kökeni, yöresi ne olursa olsun, Türk milletine bağlı tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Parti grubumuzu en son 2 Mart 2021 tarihinde toplamış arkasında 13. Olağan Büyük Kurultayımızı gerçekleştirmek için toplantılarımıza ara vermiştik.





Salgının yol açacağı tehlikeli düşünerek davetli sayımızı kısıtlı tuttuk. Buna rağmen kurultayımız muhteşem bir atmosferde gerçekleştirilmiştir. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. İl ve ilçe kongrelerimizin son halkası kurultayımız olmuştur. Kongreler tazelenmeye imkan sağlamaktadır. 13. Olağan Büyük Kurultayımız, bir kavşak noktasında vuku bulmuştur.

Şehitlerimizin hamiyetiyle sözleştik, toprağımızın acısıyla, sevinciyle birleştik. Milletimizin iradesiyle, var oluş amacıyla bilendik. Salgın hastalığa rağmen yüreğimizdeki heyecanla, aklımızda Türkiye sevdasıyla istiklal için birlik dedik. Gayemiz daha güçlü bir Türkiye'dir.

"KİMİLERİ DEVRİLMEMİZİ BEKLEDİ, BAZILARI DA YAKAMIZDAN DÜŞÜP GİTTİ"

Yaşanmış geçmişin, yazılmış sayfaları nereden gelip nereye gitmek istediğimizin belgesi niteliğindedir. Zindana girdik, vatan sağolsun dedik. Şehit olduk vatan bölünmez dedik. Satanlardan, kaçanlardan, korkanlardan, yılanlardan, yoldan sapanlardan olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ülkücü yaşadık. MHP 52 uzun yıldır pek çok badireyi aşarak bugünlere ulaştı. Kimileri devrilmemizi bekledi, bazıları düşmemizi bekledi, bazıları da yakamızdan düşüp gitti.





Lafa gelince büyük dava adamı rolüne bürünenlerin, ne kadar küçüldüğünü, başkalarının dolduruşuna gelerek nasıl kişiliklerini kaybettiğini gördük. Çok şükür arına arına kabuğun içinde saklı duran özü ortaya çıkardık. Tuzakları bozarak kutlu davalarımızı onun bunun doymaz kursağına bırakmadık.





Milliyetçiler için kahramanlıklarla dolu Türk tarihi bir vakalar zinciridir. Düşmanlar değişse bile hedefler aynı, yöntemler benzer, işbirlikçiler tanıdıktır. Bir başka açıdan kurultayımız cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüzü anlayacak, anlatacak, ahlaken hazırlık yapacak bir hazırlığa sahne olmuştur. Rotamızı çizmiş durumdayız. MHP olarak 2023 ve diğer 10 yıllık planlarımızdaki amacımız Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak. Yeni bir anayasa hazırlığı 2. stratejik hedefimizdir. Yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası 3. stratejik hedefimizdir. Son terörist ele geçirilesiye kadar mücadeleye destek vermek 4. stratejik hedefimizdir. Diyalog, barış, huzur, sükunet ve istikrar 5. stratejik hedefimizdir.





CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Cumhur İttifakının varlığıyla milletimize sahip çıkacağız. Yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz. MYK, MDK asil ve yedek üyelerimizde ilk toplantımızı yapmış olduk. Kurultayımıza katılan, aziz dava arkadaşlarıma ve bütün teşkilatlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. MYK ve MDK üyeliklerine seçilen, başkanlık divanımızda görev alan dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Çanakkale ile başarılamayan ancak Sevr için yapılmak istenen Türk milleti için yok oluştur. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir'den denize dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına asla katlanamayız. İstiklal Marşımızın susmasını, ezanımızın kesilmesini, bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını sineye çekemeyiz, bilinsin ki çekmeyeceğiz.

UYGUR TÜRKLERİ AÇIKLAMASI

Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır. Özellikle hiç kimse bize Türklük konusunda bir şey söyleyemez. İkazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir. Lütfen dikkat buyrunuz, Türk milleti ile gönül bağı kopmuş kim varsa bize Uygur Türkleri konusunda ileri geri konuşuyor. Haininden hayasınıza kadar hepsi ağız birliği etmişcesine bilirkişilik taslıyor. Be ey gafiller Türklük sizin ne ara meseleniz oldu? Limassol'deki faşistlerle sizin aranızda ne fark vardır? Niyet sahiplerinin derdi başkadır. Herkes haddini bilsin. CHP böyle demiş, İP şöyle demiş, bizim için sadece gürültü kirliliğidir.

Türkmeneli Türktür, Türk'ün ta kendisidir. Türk'ün mezhepsel ayrımı değil, tarihi kimliği, her şeyin önünde ve üstündedir. Bu uğurda samimi mücadele veren Türkmen kardeşlerimizin yanında olan Sayın Erşat Salihi'ye teşekkür ediyor, çalışmalarını hiçbir zaman unutmayacağımızı söylemek istiyorum.

Andımız'ı istismar edenler, bu sevdadan ilelebet mahrum olan kimliksizlerdir. Mazide yaptıkları hem kefilimiz hem de umudumuzdur.





İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyuttadır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırım kalacaktır. Sorumsuz bir istismar kampanyası yürütülüyor. Bu sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP kadına karşı şiddeti ön şartsız reddetmektedir. Ancak sabahtan akşama kadar televizyon ekranından şiddeti teşvik eden programları da aynı oranda kınadığımızı da söylemeliyim. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır.

Sözleşmeden çekilmek de hukuki bir tasarruftur. Feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır. Kadın haklarının yalnızca feshe bağlamak cehalet olduğu kadar bilinçli bir sapmadır. CHP yönetimi taciz vakalarını unutmuş gibi davranarak suyu bulandırmaktır. Zillet ittifakı sürekli krize oynamaktadır.

HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade edilmesi tepeden tırnağa kara propagandadır. 15 Temmuz'da yaşanan işgal girişiminin tarafı olan terör örgütünün TSK'ya nasıl yuvalandığına dair bir fikriniz var mıdır? FETÖ'nün 1980'li yıllardan bu yana askeri okullara nasıl sızdığını nasıl hafıza kayıtlarından çıkardınız? Zillet cephesine soruyorum Müslüman Türkiye'nin inançlarından ne istiyorsunuz? FETÖ'cülerin peşine takılmaktan utanmadınız mı?





KILIÇDAROĞLU'NUN HDP AÇIKLAMASI

CHP, konu HDP oldu mu, terörle mücadeleye geldi mi kahredici bir üslup takınmaktadır. Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP'ye dokundurmam. Bu durumda akla gelen HDP'nin CHP'ye iltihak olması, PKK'nın siyasi ayağının CHP'de tecellisidir. Kılıçdaroğlu'nun kollarını açarak HDP'nin önünde zırh olması hiçbir gerçeği değiştirmeyecektir. Biz PKK eşittir HDP diyorduk, CHP de kanlı denkleme bodoslama girmiştir.



Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'nin yanlışlarını herkes gördü de bir sen görmedin, yuh olsun senin zihniyetine. Dokundurmam diyorsun, ihanete ortaksın demektir.



ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

(Sonbaharda seçim olur) diyenler, rüyalarında darı ambarı düşlüyorlar. Kılıçdaroğlu ve İP'e dolanmış yoldaşları, boşuna heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu karartan zilleti önüne kattığı gibi kaçtığı yere kadar kovalayacaktır.