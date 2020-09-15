Son dakika haberi... Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı gerçekleştirildi. Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi.
Son dakika: Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı! ABD Büyükelçiliğinde siren sesleri...
15.09.2020 02:15
- Son dakika: Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı! ABD Büyükelçiliğinde siren sesleri...
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