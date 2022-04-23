Son dakika: Bağdat Caddesi'nde feci kaza: İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika... Kadıköy'ün ünlü caddesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aynı otomobilde bulunan 3 kadın yolcu yaralandı. Öte yandan polisin kaza hakkında bilgi aldığı her iki otomobil sürücüsü de, birbirlerini kırmızı ışıkta geçmekle suçladı. Kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Olay yeri belediye ekiplerince temizlenirken, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.