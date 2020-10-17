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Son dakika: Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını böyle aldı

Son dakika: Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını böyle aldı
17.10.2020 10:26

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatının imha edilme anı yeraldı.


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