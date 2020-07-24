Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Ayasofya Camii'nde ilk hutbede dikkat çeken kılıç detayı: Yeşil sancaklar minbere asıldı

Son dakika: Ayasofya Camii'nde ilk hutbede dikkat çeken kılıç detayı: Yeşil sancaklar minbere asıldı

Son dakika: Ayasofya Camii'nde ilk hutbede dikkat çeken kılıç detayı: Yeşil sancaklar minbere asıldı
24.07.2020 14:25

Son dakika haberine göre, Milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği tarihi an geldi çattı. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldı. İlk namazda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesini irada kılıçla çıktı.


Haber Videoları