Son dakika haberine göre, Milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği tarihi an geldi çattı. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldı. İlk namazda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesini irada kılıçla çıktı.
Son dakika: Ayasofya Camii'nde ilk hutbede dikkat çeken kılıç detayı: Yeşil sancaklar minbere asıldı
24.07.2020 14:25
- Ayasofya Camii'nde tarihi an! 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılındı
- Son dakika: Ayasofya Camii'nde ilk hutbede dikkat çeken kılıç detayı: Yeşil sancaklar minbere asıldı
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