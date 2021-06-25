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SON DAKİKA! Aşılama oranı en yüksek 10 il neresi? Bakan Fahrettin Koca listeyi paylaştı

SON DAKİKA! Aşılama oranı en yüksek 10 il neresi? Bakan Fahrettin Koca listeyi paylaştı
25.06.2021 11:30
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Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada oranı en yüksek olan 10 ili paylaştı. Bakan paylaşımında, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 ilin Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop olduğunu açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloya yer vererek, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerini kullandı.

Tabloda, Edirne yüzde 68,86, Amasya yüzde 67,66, Eskişehir yüzde 67,54, Çanakkale yüzde 67,31, Kırklareli yüzde 66,74, Balıkesir yüzde 65,16, Muğla 64,49, Burdur yüzde 64,38, Bilecik yüzde 64,23 ve Sinop yüzde 64,03 ile aşılama oranı en yüksek 10 il oldu.

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