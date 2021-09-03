Son dakika: Aranan FETÖ üyesi Türkiye’ye girerken havaalanında yakalandı

İstanbul’da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Y.M.K. adlı doktor, yurda girerken havaalanında yakalandı. FETÖ üyesi doktorun, Türkiye’de Aile Hekimliğinde görev yaptığı öğrenilirken, aile hekimliğini kullanarak sağlık sektöründe faaliyet yapan hekimlerin ve hastaların tüm kişisel bilgilerini örgüte aktardığı ortaya çıktı.