Son dakika: Antalya'da tur minibüsü devrildi: 9 turist yaralı

Son dakika haberine göre Antalya'da kamyona arkadan çarptıktan sonra devrilen tur minibüsündeki Iraklı 9 turist hafif yaralandı. İki sürücü gözaltına alınırken, turistler midibüsün çok hızlı olduğunu öne sürdü. İki aracın sürücüsü de ifadeleri için polis merkezine götürüldü.