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Son dakika: Antalya’da korkutan hortum saniye saniye kamerada

Son dakika: Antalya’da korkutan hortum saniye saniye kamerada
16.06.2021 09:51
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Son dakika... Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından deniz üzerinde oluşan devasa hortum, kameralara yansıdı. Kısa süreli paniğe neden olan hortum karaya ulaşmadan, kayboldu.


Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından turizm bölgesi Belek açıklarında hortum oluştu. Hortum, dakikalar boyunca deniz üzerinde kaldı. O anlar ise tatilciler ve mahalle sakinleri tarafından çeşitli noktalardan cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kısa süreli paniğe neden olan hortum karaya ulaşmadan, kayboldu.
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