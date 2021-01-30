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SON DAKİKA: Ankara’da restorana silahlı ve palalı saldırı: 3 yaralı

SON DAKİKA: Ankara’da restorana silahlı ve palalı saldırı: 3 yaralı
30.01.2021 09:12
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SON DAKİKA: Ankara’nın Çankaya ilçesinde ellerinde silah ve pala şeklinde bıçakların olduğu saldırganlar bir restoranı bastı. Restorana giren ve 3 kişiyi yaralayan saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Olay, gece yarısı sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Köroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Buradaki bir restorana çorba almak için gelen kişiler, arkalarından içeri giren başka bir grubun saldırısına uğradı. Ellerinde silah ve pala şeklinde bıçakların olduğu saldırganlar, burada 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, saldırıda yaralanan Eren Ş., Bayram İ. ve Fırat İ.'yi Ankara Şehir Hastanesine kaldırırken polis ekipleri de saldırganların peşine düştü. Olay yerinden kaçtıkları otomobili araştıran ekipler, aracı Altındağ ilçesinde terk edilmiş olarak buldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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