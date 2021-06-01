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Son dakika: Ankara'da gece yarısı kaos! Polis bacağından vurarak durdurdu

Son dakika: Ankara'da gece yarısı kaos! Polis bacağından vurarak durdurdu
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Gelen son dakika haberine göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde elindeki bıçakla saldırgan tutumlar sergileyen bir kişi herkesi endişelendirdi. Ardından olaya müdahale etmek isteyen polisleri de bıçakla saldırmasının ardından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.


Gelen son dakika haberine göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde elindeki bıçakla saldırgan tutumlar sergileyen bir kişi herkesi endişelendirdi. Ardından olaya müdahale etmek isteyen polisleri de bıçakla saldırmasının ardından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, bir kişinin elinde bıçakla Ankara Bulvarı'nda yarı çıplak vaziyette yürüdüğü ihbarını alan polis ekibi, olay yerine gitti. M.A. (35) polis aracının kendisine doğru geldiğini görünce bağırarak yanına koştuğu aracın sürücü kısmındaki camını elindeki ekmek bıçağıyla vurarak kırdı.

Polis memuru, araçtan inip kendisine bıçakla saldıran M.A'yı ayaklarına silahla ateş ederek durdurmaya çalıştı. Aracı kullanan diğer polis memuru da araçtan inerek meslektaşına yardım etmeye çalıştı.

Bu sırada polis aracına binen M.A, kaçmaya başladı. Polis otosuyla olay yerinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklaşan M.A, başka bir polis aracıyla önü kesilerek durduruldu.

Burada da polisin ikazına uymayan ve saldırmaya devam eden M.A, ayaklarına ateş edilip yaralanmak suretiyle etkisiz hale getirildi.

M.A, olay yerine gelen 112 sağlık ekibince Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edilen M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan M.A'nın uyuşturucu kullanmak ve satmak başta olmak üzere çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

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