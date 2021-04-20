RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon

SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon
20.04.2021 09:27
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Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.


ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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