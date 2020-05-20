Son dakika: Ankara'da fabrika yangını!

20.05.2020 14:17

Son dakika haberleri... Ankara'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.