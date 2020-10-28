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SON DAKİKA: Ankara'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var!

SON DAKİKA: Ankara'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var!
28.10.2020 06:13

Son dakika haberine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Yaralılar var, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


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